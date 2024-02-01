Киевлянам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности за воду

В «Киевводоканале» отмечают, что для того, чтобы долги старого собственника квартиры не создавали проблем новому, при продаже недвижимости необходимо получить справку об отсутствии задолженности за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.
Для этого можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей или отправить обращение относительно получения справки на электронную почту Центра обслуживания потребителей, который соответствует вашему району (получить справку можно будет при личном визите в центр).
Какие документы понадобятся:
- копия документа, подтверждающего право собственности на квартиру;
- копия паспорта владельца;
- копия идентификационного кода владельца;
- копии паспортов счетчиков холодной и горячей воды или свидетельства о поверке;
- акт контрольного снятия показателей (заказать предварительно по номеру 202-02-02);
- квитанции на оплату услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.
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