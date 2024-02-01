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БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

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Киевлянам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности за воду

08:55, 1 февраля 2024
Как получить справку об отсутствии задолженности за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.
Киевлянам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности за воду
Изображение: freepik.com
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В «Киевводоканале» отмечают, что для того, чтобы долги старого собственника квартиры не создавали проблем новому, при продаже недвижимости необходимо получить справку об отсутствии задолженности за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Для этого можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей или отправить обращение относительно получения справки на электронную почту Центра обслуживания потребителей, который соответствует вашему району (получить справку можно будет при личном визите в центр).

Какие документы понадобятся:

  • копия документа, подтверждающего право собственности на квартиру;
  • копия паспорта владельца;
  • копия идентификационного кода владельца;
  • копии паспортов счетчиков холодной и горячей воды или свидетельства о поверке;
  • акт контрольного снятия показателей (заказать предварительно по номеру 202-02-02);
  • квитанции на оплату услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

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