Киевлянам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности за воду

Как получить справку об отсутствии задолженности за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

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В «Киевводоканале» отмечают, что для того, чтобы долги старого собственника квартиры не создавали проблем новому, при продаже недвижимости необходимо получить справку об отсутствии задолженности за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Для этого можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей или отправить обращение относительно получения справки на электронную почту Центра обслуживания потребителей, который соответствует вашему району (получить справку можно будет при личном визите в центр).

Какие документы понадобятся:

копия документа, подтверждающего право собственности на квартиру;

копия паспорта владельца;

копия идентификационного кода владельца;

копии паспортов счетчиков холодной и горячей воды или свидетельства о поверке;

акт контрольного снятия показателей (заказать предварительно по номеру 202-02-02);

квитанции на оплату услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

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