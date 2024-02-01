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  1. Суспільство

Киянам пояснили, як отримати довідку про відсутність заборгованості за воду

08:55, 1 лютого 2024
Як отримати довідку про відсутність заборгованості за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Киянам пояснили, як отримати довідку про відсутність заборгованості за воду
Зображення: freepik.com
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У «Київводоканалі» зазначають, що для того, аби борги старого власника квартири не створювали проблем новому, при продажі нерухомості необхідно отримати довідку про відсутність заборгованості за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Для цього можна звернутися до одного з центрів обслуговування споживачів або надіслати звернення щодо отримання довідки на електронну пошту Центру обслуговування споживачів, відповідно до вашого району (отримати довідку можна буде при особистому візиті до центру).

Які документи знадобляться:

  • копія документу, що підтверджує право власності на квартиру;
  • копія паспорту власника;
  • копія ідентифікаційного коду власника;
  • копії паспортів лічильників холодної та гарячої води або свідоцтв про повірку;
  • акт контрольного зняття показників (замовити попередньо за номером 202-02-02);
  • квитанції на сплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

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