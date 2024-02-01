У Києві автобус №62 між Ботанічним садом та Контрактовою площею оновив маршрут

Із 1 лютого автобусний маршрут курсуватиме за оновленою схемою руху.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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З сьогоднішнього дня, 1 лютого, відбудуться зміни у схемі руху автобусного маршруту загального користування № 62 «Ботанічний сад – Контрактова площа». Про це пише КМДА.

Там зазначили, що зміни впроваджено для покращення транспортного обслуговування пасажирів на цьому маршруті.

Відтепер рух автобусів буде організовано:

від вул. Садово-Ботанічної до Володимирського узвозу за власним маршрутом, далі вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська – вул. Братська – вул. Борисоглібська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – Контрактова площа;

у зворотному напрямку вул. Костянтинівська – вул. Покровська – вул. Андріївська – вул. Петра Сагайдачного – Володимирський узвіз, далі за власним маршрутом.

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