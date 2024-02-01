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Кандидатів на посади в державній службі будуть шукати за допомогою центрів зайнятості

08:01, 1 лютого 2024
60-70% людей, які звертаються за пошуком роботи до центрів зайнятості, мають вищу освіту.
Кандидатів на посади в державній службі будуть шукати за допомогою центрів зайнятості
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В Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) продовжують шукати варіанти заповнення вакансій на посадах державної служби.

Як повідомила директор НАДС Наталія Алюшина, наразі в державній службі наявні понад 39 тисяч вакансій.

Проблему заповнення наявних вакансій держслужби не вирішує навіть відсутність під час дії воєнного стону конкурсних процедур.

Разом з тим, про готовність допомогти державі з заповненням вакансій держслужби повідомили у Державному центрі зайнятості.

За словами директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, співпраця з державними органами в питанні рекрутингу фахівців може бути взаємовигідною.

За даними Юлії Жовтяк, 60-70% людей, які звертаються за пошуком роботи до центрів зайнятості, мають вищу освіту.

Нагадаємо, що як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», у 2023 році у секторі державної служби України зафіксовано більше звільнень, ніж призначень.

Згідно з даними НАДС, у 2023 році з посад державної служби звільнилися 40 193 державних службовця. Відповідно, були призначені на посаду 36 187 держслужбовців.

У порівнянні з 2022 роком кількість державних службовців в Україні у 2023 році скоротилася на 5 518 осіб.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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