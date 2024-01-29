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У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

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У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

16:12, 29 січня 2024
З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.
У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу
Джерело фото: SUD.UA
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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило статистичні дані щодо кадрового стану державної служби у 2023 році.

Серед іншого у НАДС вказали і на загрозливу статистику звільнень державних службовців з займаних посад.

Так, згідно з даними НАДС, у 2023 році з посад державної служби звільнилися 40 193 державних службовця. Відповідно, були призначені на посаду 36 187 держслужбовців.

У порівнянні з 2022 роком кількість державних службовців в Україні у 2023 році скоротилася на 5 518 осіб.  

За даними НАДС, наразі в Україні є вакантними 39 102 посади державної служби (31 096 вакансій держслужби категорії «В», 7 940 вакансій категорії «Б», 66 вакансій категорії «А»).

Працюють зараз 159 904 державних службовця (118 954 держслужбовця категорії «В», 40 737 – категорії «Б», 231 – категорії «А»).

При цьому загальна кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 151 посада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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