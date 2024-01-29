В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Источник фото: SUD.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовало статистические данные относительно кадрового состояния государственной службы в 2023 году.

Среди прочего в НАДС указали и на угрожающую статистику увольнений государственных служащих с занимаемых должностей.

Так, согласно данным НАДС, в 2023 году с должностей государственной службы уволились 40 193 государственных служащих. Соответственно, были назначены на должности 36 187 госслужащих.

По сравнению с 2022 годом количество государственных служащих в Украине в 2023 году сократилось на 5 518 человек.

По данным НАДС, в Украине являются вакантными 39 102 должности государственной службы (31 096 вакансии госслужбы категории «В», 7 940 вакансий категории «Б», 66 вакансий категории «А»).

Работают сейчас 159 904 государственных служащих (118 954 госслужащих категории «В», 40 737 – категории «Б», 231 – категории «А»).

При этом общее количество должностей государственной службы согласно штатному расписанию составляет 206 151 должность.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.