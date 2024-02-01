Кандидатов на должности в государственной службе будут искать с помощью центров занятости

60-70% людей, которые обращаются за поиском работы в центры занятости, имеют высшее образование.

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В Национальном агентстве по вопросам государственной службе (НАГС) продолжают искать варианты заполнения вакансий на должностях государственной службы.

Как сообщила директор НАГС Наталья Алюшина, в настоящее время в государственной службе имеются более 39 тысяч вакансий.

Проблему заполнения имеющихся вакансий госслужбы не решает даже отсутствие во время действия военного положения конкурсных процедур.

Вместе с тем о готовности помочь государству с заполнением вакансий госслужбы сообщили в Государственном центре занятости.

По словам директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, сотрудничество с государственными органами в вопросе рекрутинга специалистов может быть взаимовыгодным.

По данным Юлии Жовтяк, 60-70% людей, обращающихся за поиском работы в центры занятости, имеют высшее образование.

Напомним, что как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», в 2023 году в секторе государственной службы Украины зафиксировано больше увольнений, чем назначений.

Согласно данным НАГС, в 2023 году с должностей государственной службы уволились 40 193 государственных служащих. Соответственно, были назначены на должности 36 187 госслужащих.

По сравнению с 2022 годом количество государственных служащих в Украине в 2023 году сократилось на 5 518 человек.

Автор: Вячеслав Хрипун

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