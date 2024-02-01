Кандидатов на должности в государственной службе будут искать с помощью центров занятости

В Национальном агентстве по вопросам государственной службе (НАГС) продолжают искать варианты заполнения вакансий на должностях государственной службы.
Как сообщила директор НАГС Наталья Алюшина, в настоящее время в государственной службе имеются более 39 тысяч вакансий.
Проблему заполнения имеющихся вакансий госслужбы не решает даже отсутствие во время действия военного положения конкурсных процедур.
Вместе с тем о готовности помочь государству с заполнением вакансий госслужбы сообщили в Государственном центре занятости.
По словам директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, сотрудничество с государственными органами в вопросе рекрутинга специалистов может быть взаимовыгодным.
По данным Юлии Жовтяк, 60-70% людей, обращающихся за поиском работы в центры занятости, имеют высшее образование.
Напомним, что как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», в 2023 году в секторе государственной службы Украины зафиксировано больше увольнений, чем назначений.
Согласно данным НАГС, в 2023 году с должностей государственной службы уволились 40 193 государственных служащих. Соответственно, были назначены на должности 36 187 госслужащих.
По сравнению с 2022 годом количество государственных служащих в Украине в 2023 году сократилось на 5 518 человек.
Автор: Вячеслав Хрипун
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