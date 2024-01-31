Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко

Президент Зеленский подписал Указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

31 января 2024 Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Романа Семенченко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины

Роман Семенченко был 11 октября 2019 года назначен Уполномоченным Президента Украины по контролю за деятельностью СБУ.

А 27 октября 2022 Владимир Зеленский назначил его начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В 2013-2014 годах Семенченко занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области.

Автор: Наталя Мамченко

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