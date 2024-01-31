Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко

Президент Зеленский подписал Указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

НАПК совместно НАДС в ответ на жалобы объяснили, в каких случаях государственные служащие могут нецензурно выражаться

Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, - отметили в Офисе добродетели НАПК совместно НАГС.

Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин получил строгий выговор

Дисциплинарная палата ВСП установила нарушение судьей норм судейской этики, но негативных последствий от действий председателя суда не наступило.

Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

  1. В мире

В Польше украинский автобус с пассажирами попал в ДТП

19:41, 31 января 2024
В результате ДТП никто не пострадал, а причиной аварии было несоблюдение безопасной дистанции до грузовика.
В Польше украинский автобус с пассажирами попал в ДТП
Источник фото: nowiny24.pl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский автобус, в котором находились 50 человек, попал в ДТП в Польше на автомагистрали А4 в районе населенного пункта Мироцин близ города Пшеворск Подкарпатского воеводства. Это недалеко от границы с Украиной. Об этом пишет «Укринформ».

По словам пресс-секретаря полиции города Пшеворск Юстины Урбан, ДТП произошло в среду в 08:20 (по киевскому времени). Автобусом марки MAN путешествовало 50 человек, включая водителей.

«Водитель не соблюдал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика, в результате чего произошел наезд на тыльную часть транспортного средства», - сообщила Урбан.

По ее словам, оба водителя были трезвыми. Полиция выписала водителю автобуса штраф более 1 тыс. злотых.

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц сообщил, что польские спасатели осмотрели всех путешественников на месте, никто не нуждался в медицинской помощи или госпитализации.

«Все продолжили путешествие в Украину другим автобусом, который предоставил перевозчик», - отметил Куць.

Не так давно в Польше перевернулся автобус с 59 украинцами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України