В Польше украинский автобус с пассажирами попал в ДТП

В результате ДТП никто не пострадал, а причиной аварии было несоблюдение безопасной дистанции до грузовика.

Источник фото: nowiny24.pl

Украинский автобус, в котором находились 50 человек, попал в ДТП в Польше на автомагистрали А4 в районе населенного пункта Мироцин близ города Пшеворск Подкарпатского воеводства. Это недалеко от границы с Украиной. Об этом пишет «Укринформ».

По словам пресс-секретаря полиции города Пшеворск Юстины Урбан, ДТП произошло в среду в 08:20 (по киевскому времени). Автобусом марки MAN путешествовало 50 человек, включая водителей.

«Водитель не соблюдал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика, в результате чего произошел наезд на тыльную часть транспортного средства», - сообщила Урбан.

По ее словам, оба водителя были трезвыми. Полиция выписала водителю автобуса штраф более 1 тыс. злотых.

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц сообщил, что польские спасатели осмотрели всех путешественников на месте, никто не нуждался в медицинской помощи или госпитализации.

«Все продолжили путешествие в Украину другим автобусом, который предоставил перевозчик», - отметил Куць.

Не так давно в Польше перевернулся автобус с 59 украинцами.

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