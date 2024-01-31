У Польщі український автобус з пасажирами потрапив у ДТП

У результаті ДТП ніхто не постраждав, а причиною аварії було недотримання безпечної дистанції до вантажівки.

Джерело фото: nowiny24.pl

Український автобус, в якому перебувало 50 людей, потрапив у ДТП в Польщі на автомагістралі А4 в районі населеного пункту Міроцін поблизу міста Пшеворськ Підкарпатського воєводства. Це неподалік від кордону з Україною. Про це пише «Укрінформ».

За словами речниці поліції міста Пшеворськ Юстини Урбан, ДТП сталася в середу о 08:20 (за київським часом). Автобусом марки MAN подорожувало 50 осіб, включно з водіями.

«Водій не дотримався безпечної дистанції до вантажівки, яка їхала попереду, в результаті чого відбувся наїзд на тильну частину транспортного засобу», - повідомила Урбан.

За її словами, обидва водії були тверезими. Поліція виписала водію автобуса штраф понад 1 тис. злотих.

Генконсул України в Любліні Олег Куць повідомив, що польські рятувальники оглянули всіх подорожувальників на місці, ніхто не потребував медичної допомоги чи шпиталізації.

«Усі продовжили подорож до України іншим автобусом, який надав перевізник», - зазначив Куць.

Не так давно у Польщі перекинувся автобус з 59 українцями.

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