У Польщі перекинувся автобус з 59 українцями

В результаті ДТП в Польщі, до лікарень доставлено 18 людей.

Джерело фото: RMF FM

Вранці, 27 січня, біля прикордонного переходу Долгобичув у Польщі перекинувся автобус із 59 українцями. Про це повідомляє RMF FM.

Аварія трапилася в місті Голембє Люблінського воєводства, неподалік від прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередніми даними, 18 людей з числа пасажирів потрапили до лікарень, проте їхньому життю нічого не загрожує. Решта пасажирів отримали притулок у школі.

У момент аварії в автобусі з України до Польщі перебували 59 пасажирів та двоє водіїв. Інцидент трапився під час повороту, коли транспортний засіб перекинувся на бік. Шістьнадцять постраждалих доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя, проте їх стан наразі стабільний.

Залишкові пасажири тимчасово розміщені у школі в Долгобичуві, доки для них не буде організовано заміну автобуса. Екстрені служби продовжують працювати на місці пригоди для встановлення обставин та подробиць аварії.

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