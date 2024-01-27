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  1. В мире

В Польше перевернулся автобус с 59 украинцами

11:04, 27 января 2024
В результате ДТП в Польше, в больницы доставлены 18 человек.
В Польше перевернулся автобус с 59 украинцами
Источник фото: RMF FM
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Утром, 27 января, возле пограничного перехода Долгобичув в Польше перевернулся автобус с 59 украинцами. Об этом сообщает RMF FM.

Авария произошла в городе Голембе Люблинского воеводства, недалеко от пограничного перехода в Долгобичуве. По предварительным данным, 18 человек из числа пассажиров попали в больницы, однако их жизни ничего не угрожает. Остальные пассажиры получили убежище в школе.

В момент аварии в автобусе из Украины в Польшу находились 59 пассажиров и двое водителей. Инцидент произошел во время поворота, когда транспортное средство перевернулось на бок. Шестнадцать пострадавших доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья, однако их состояние пока стабильное.

Остаточные пассажиры временно размещены в школе в Долгобичуве, пока для них не будет организована замена автобуса. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия для установления обстоятельств и подробностей аварии.

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