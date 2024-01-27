На Оболони двое мужчин избили и ограбили киевлянина

Оперативники задержали грабителей в Оболонском районе столицы, которые избили и отобрали рюкзак у киевлянина.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве двое грабителей избили и отобрали у местного жителя рюкзак с личными вещами. Оперативники быстро вмешались в ситуацию и задержали злоумышленников в Оболонском районе столицы. Фигурантам, которые нанесли телесные повреждения и лишили потерпевшего личных вещей, уже сообщено о подозрении за грабеж, совершенный в условиях военного положения. Об этом сообщила полиция Киева.

Сначала в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от мужчины, который сообщил о нападении двух неизвестных лиц и отобрании рюкзака с его личными вещами.

В полиции сообщили, что двое местных жителей 1992 и 1994 годов рождения совершили грабеж. Один из злоумышленников уже имел уголовную ответственность за умышленное убийство. По месту жительства грабителей проведены обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, кошелек, павербанк и зарядные устройства, которые принадлежали потерпевшему.

Оба фигуранта преступления задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева, сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, а санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция также продолжает расследование для установления возможной причастности злоумышленников к другим преступлениям на территории города Киева.

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