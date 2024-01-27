Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмина

Кабмин предлагает ограничить руководителей научных учреждений сроком пребывания на руководящих должностях.

Верховный Суд уточнил основания для замены стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий

Необходимые условия для замены судом стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий - позиция Верховного Суда.

Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

  1. В Украине

На Оболони двое мужчин избили и ограбили киевлянина

11:23, 27 января 2024
Оперативники задержали грабителей в Оболонском районе столицы, которые избили и отобрали рюкзак у киевлянина.
На Оболони двое мужчин избили и ограбили киевлянина
Источник фото: полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве двое грабителей избили и отобрали у местного жителя рюкзак с личными вещами. Оперативники быстро вмешались в ситуацию и задержали злоумышленников в Оболонском районе столицы. Фигурантам, которые нанесли телесные повреждения и лишили потерпевшего личных вещей, уже сообщено о подозрении за грабеж, совершенный в условиях военного положения. Об этом сообщила полиция Киева.

Сначала в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от мужчины, который сообщил о нападении двух неизвестных лиц и отобрании рюкзака с его личными вещами.

В полиции сообщили, что двое местных жителей 1992 и 1994 годов рождения совершили грабеж. Один из злоумышленников уже имел уголовную ответственность за умышленное убийство. По месту жительства грабителей проведены обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, кошелек, павербанк и зарядные устройства, которые принадлежали потерпевшему.

Оба фигуранта преступления задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева, сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, а санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция также продолжает расследование для установления возможной причастности злоумышленников к другим преступлениям на территории города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області