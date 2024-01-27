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  1. В мире

США готовят новую стратегию поддержки обороны Украины от российских наступлений

10:45, 27 января 2024
Военные планы США в отношении Украины не предусматривают возвращение утраченных территорий, а ограничиваются на оборонительные способности.
США готовят новую стратегию поддержки обороны Украины от российских наступлений
Источник фото: president.gov.ua
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В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, сосредоточенную на отражении возможных российских наступлений, сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что новый подход не предусматривает восстановления контроля над утраченными территориями, но фокусируется на поддержке Украины в отражении новых угроз россии и укреплении ее вооруженных сил и экономики.

Издание раскрывает, что новый план отличается от прошлогоднего, когда США и их союзники высылали учебный контингент и современное оборудование в Украину с целью отбросить российскую оккупацию восточной и южной частей страны, что, к сожалению, привело к неудаче из-за хорошо оборудованных минных полей и передовых траншей.

Новая стратегия предусматривает установление Украины в позицию сохранения своих позиций на поле боя, но с акцентом на укреплении ее обороноспособности и экономической устойчивости до конца 2024 года. Соглашение также включает долгосрочные обязательства со стороны союзников, предназначенные на следующие десять лет.

Целевая сумма помощи составляет 61 миллиард долларов, часть которой будет направлена на текущие военные операции, а остальное - на создание безопасного будущего для Украины. План включает четыре этапа: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.

Кроме того, предусматривается усиление противовоздушной обороны для создания защитных "вакуумов" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, чтобы восстановить ключевые отрасли экономики страны. Отмечается, что успех этой стратегии в значительной степени зависит от финансовой поддержки Соединенных Штатов, которые намерены обнародовать 10-летние обязательства предоставления помощи Украине в ближайшее время.

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