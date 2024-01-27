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  1. У світі

США готують нову стратегію підтримки оборони України від російських наступів

10:45, 27 січня 2024
Військові плани США щодо України не передбачають повернення втрачених територій, а обмежуються на оборонні здатності.
США готують нову стратегію підтримки оборони України від російських наступів
Джерело фото: president.gov.ua
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У адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, зосереджену на відбитті можливих російських наступів, повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що новий підхід не передбачає відновлення контролю над втраченими територіями, але фокусується на підтримці України у відбитті нових загроз росії та зміцненні її збройних сил та економіки.

Видання розкриває, що новий план відрізняється від минулорічного, коли США та їх союзники висилали навчальний контингент та сучасне обладнання в Україну з метою відкинути російську окупацію східної та південної частин країни, що, на жаль, призвело до невдачі через добре обладнані мінні поля та передові траншеї.

Нова стратегія передбачає встановлення України у позицію збереження своїх позицій на полі бою, але з акцентом на зміцненні її обороноздатності та економічної стійкості до кінця 2024 року. Угода також включає довгострокові зобов'язання з боку союзників, призначені на наступні десять років.

Цільова сума допомоги становить 61 мільярд доларів, частка якої буде спрямована на поточні військові операції, а решта — на створення безпечного майбутнього для України. План включає чотири етапи: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.

Крім того, передбачається посилення протиповітряної оборони для створення захисних «вакуумів» навколо українських міст за межами Києва та Одеси, щоб відновити ключові галузі економіки країни. Зазначається, що успіх цієї стратегії значною мірою залежить від фінансової підтримки Сполучених Штатів, які мають намір оприлюднити 10-річні зобов'язання надання допомоги Україні найближчим часом.

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