Сенат США схвалив компроміс для стримування потоку мігрантів на кордоні, що розблокує допомогу Україні

Сенатори уклали угоду, що дасть США нові повноваження щодо обмеження перетину кордону з Мексикою.

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У Сенаті США прийнято рішення про розширення повноважень країни з метою контролю над нелегальним потоком мігрантів на кордоні з Мексикою. Як повідомляє CNN, учасники переговорів у Сенаті домовилися надати США значні повноваження для обмеження нелегальних перетинів мігрантів на південному кордоні. Цей крок спрямований на стримування хвилі міграції, яка за останні кілька місяців стала серйозним викликом для федеральної влади.

Угода, яка має бути офіційно оприлюднена наступного тижня, також передбачає прискорення процесу розгляду справ шукачів притулку, зменшивши термін до шести місяців порівняно з поточною системою, де цей процес може займати до 10 років.

Зазначається, що ця угода відкриє нову сторінку в довгострокових переговорах, які тривають місяці, і спрямовані на те, щоб у лідерах Сенату вдалося досягти угоди щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в умовах загострення внутрішніх та міжнародних криз. Такий підхід також ставить певний тиск на республіканців, які повинні визначитися, чи надавати новим владним органам повноваження, чи відкидати план, особливо з урахуванням закликів колишнього президента Дональда Трампа відмовитися від того, що він називає «ідеальним» законопроектом.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена погрожувала військовими діями проти Національної гвардії Техасу, вимагаючи зняти війська з американо-мексиканського кордону.

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