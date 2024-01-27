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Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

  1. У світі

Сенат США схвалив компроміс для стримування потоку мігрантів на кордоні, що розблокує допомогу Україні

09:48, 27 січня 2024
Сенатори уклали угоду, що дасть США нові повноваження щодо обмеження перетину кордону з Мексикою.
Сенат США схвалив компроміс для стримування потоку мігрантів на кордоні, що розблокує допомогу Україні
Джерело фото: gettyimages
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У Сенаті США прийнято рішення про розширення повноважень країни з метою контролю над нелегальним потоком мігрантів на кордоні з Мексикою. Як повідомляє CNN, учасники переговорів у Сенаті домовилися надати США значні повноваження для обмеження нелегальних перетинів мігрантів на південному кордоні. Цей крок спрямований на стримування хвилі міграції, яка за останні кілька місяців стала серйозним викликом для федеральної влади.

Угода, яка має бути офіційно оприлюднена наступного тижня, також передбачає прискорення процесу розгляду справ шукачів притулку, зменшивши термін до шести місяців порівняно з поточною системою, де цей процес може займати до 10 років.

Зазначається, що ця угода відкриє нову сторінку в довгострокових переговорах, які тривають місяці, і спрямовані на те, щоб у лідерах Сенату вдалося досягти угоди щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в умовах загострення внутрішніх та міжнародних криз. Такий підхід також ставить певний тиск на республіканців, які повинні визначитися, чи надавати новим владним органам повноваження, чи відкидати план, особливо з урахуванням закликів колишнього президента Дональда Трампа відмовитися від того, що він називає «ідеальним» законопроектом.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена погрожувала військовими діями проти Національної гвардії Техасу, вимагаючи зняти війська з американо-мексиканського кордону.

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