У США назріває військовий конфлікт між Техасом та урядом Байдена

Адміністрація Байдена погрожує військовими діями проти Нацгвардії Техасу.

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Адміністрація президента США Джо Байдена погрожує військовими діями проти Національної гвардії Техасу, вимагаючи зняти війська з американо-мексиканського кордону. Конфлікт між Техасом та федеральним урядом щодо контролю за кордоном загострився до наступного рівня, коли губернатор Грег Еббот висунув виклик адміністрації Байдена та Верховному суду США, вимагаючи встановлення додаткового колючого дроту для стримування міграції, повідомляє The Guardian.

Республіканці в Техасі настоюють на зміцненні кордону з Мексикою, оскільки деякі ділянки залишаються практично незахищеними, дозволяючи мігрантам легко потрапляти на територію США.

Термін, протягом якого федеральні агенти мали дозвіл на демонтаж вже встановлених загороджень, закінчується у п'ятницю. Однак Техас відмовляється виконувати ці вимоги, вважаючи їх порушенням конституційних прав штату на самооборону.

Губернатор Еббот підкреслив конституційне право Техасу вирішувати питання безпеки кордону та наголосив, що штат не піддаватиметься тискам федеральної влади. Крім того, Техас мобілізував Національну гвардію та військовослужбовців для підтримки безпеки на кордоні з Мексикою та виконання завдань зі стримування нелегальної міграції.

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