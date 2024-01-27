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Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

  1. У світі

У США назріває військовий конфлікт між Техасом та урядом Байдена

08:33, 27 січня 2024
Адміністрація Байдена погрожує військовими діями проти Нацгвардії Техасу.
У США назріває військовий конфлікт між Техасом та урядом Байдена
Джерело фото: visitukraine
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Адміністрація президента США Джо Байдена погрожує військовими діями проти Національної гвардії Техасу, вимагаючи зняти війська з американо-мексиканського кордону. Конфлікт між Техасом та федеральним урядом щодо контролю за кордоном загострився до наступного рівня, коли губернатор Грег Еббот висунув виклик адміністрації Байдена та Верховному суду США, вимагаючи встановлення додаткового колючого дроту для стримування міграції, повідомляє The Guardian.

Республіканці в Техасі настоюють на зміцненні кордону з Мексикою, оскільки деякі ділянки залишаються практично незахищеними, дозволяючи мігрантам легко потрапляти на територію США.

Термін, протягом якого федеральні агенти мали дозвіл на демонтаж вже встановлених загороджень, закінчується у п'ятницю. Однак Техас відмовляється виконувати ці вимоги, вважаючи їх порушенням конституційних прав штату на самооборону.

Губернатор Еббот підкреслив конституційне право Техасу вирішувати питання безпеки кордону та наголосив, що штат не піддаватиметься тискам федеральної влади. Крім того, Техас мобілізував Національну гвардію та військовослужбовців для підтримки безпеки на кордоні з Мексикою та виконання завдань зі стримування нелегальної міграції.

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