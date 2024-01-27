В США назревает военный конфликт между Техасом и правительством Байдена

Администрация Байдена угрожает военными действиями против Нацгвардии Техаса.

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Администрация президента США Джо Байдена угрожает военными действиями против Национальной гвардии Техаса, требуя снять войска с американо-мексиканской границы. Конфликт между Техасом и федеральным правительством по контролю за границей обострился до следующего уровня, когда губернатор Грег Эббот выдвинул вызов администрации Байдена и Верховному суду США, требуя установки дополнительной колючей проволоки для сдерживания миграции, сообщает The Guardian.

Республиканцы в Техасе настаивают на укреплении границы с Мексикой, поскольку некоторые участки остаются практически незащищенными, позволяя мигрантам легко попадать на территорию США.

Срок, в течение которого федеральные агенты имели разрешение на демонтаж уже установленных заграждений, истекает в пятницу. Однако Техас отказывается выполнять эти требования, считая их нарушением конституционных прав штата на самооборону.

Губернатор Эббот подчеркнул конституционное право Техаса решать вопросы безопасности границы и отметил, что штат не будет поддаваться давлению федеральных властей. Кроме того, Техас мобилизовал Национальную гвардию и военнослужащих для поддержания безопасности на границе с Мексикой и выполнения задач по сдерживанию нелегальной миграции.

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