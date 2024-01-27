США планируют снова разместить в RAF Lakenheath ядерные боеголовки, которые втрое превышают мощность бомбы Хиросима.

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США планируют разместить ядерные боеголовки в Великобритании для противодействия угрозе со стороны россии. Впервые за последние 15 лет боеголовки будут расположены на базе RAF Lakenheath, что вызвано растущей эскалацией со стороны москвы, сообщает The Telegraph.

В 2008 году США вывели ядерные ракеты из Великобритании, считая, что угроза холодной войны от москвы уменьшилась. Однако сейчас, учитывая предупреждения о "подготовке к войне с россией" для стран НАТО, США планируют разместить ядерные боеголовки на базе RAF Lakenheath в Саффолке.

Договоры на закупку для нового объекта подтверждают намерения расположения ядерных боеголовок, которые втрое превышают мощность бомбы Хиросима. На прошлой неделе адмирал Роб Бауэр из НАТО призвал граждан готовиться к "тотальной войне с россией" в течение следующих 20 лет, что потребует кардинальных изменений в их жизни.

Генерал сэр Патрик Сандерс продолжал предупреждать, что общественность должна быть готова к борьбе в случае войны с россией, поскольку объемы армии слишком ограничены. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал этот призыв к созданию гражданской армии в случае войны с россией.

Министр ВМС США Карлос Дель торо призвал Великобританию переоценить размер своих вооруженных сил, а правительство Великобритании защищало расходы на оборону, указывая на их величину в НАТО и Европе.

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