США планируют вернуть ядерные боеголовки в Великобританию из-за угрозы со стороны россии

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Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

  1. В мире

США планируют вернуть ядерные боеголовки в Великобританию из-за угрозы со стороны россии

08:14, 27 января 2024
США планируют снова разместить в RAF Lakenheath ядерные боеголовки, которые втрое превышают мощность бомбы Хиросима.
США планируют вернуть ядерные боеголовки в Великобританию из-за угрозы со стороны россии
Источник фото: Shutterstock
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США планируют разместить ядерные боеголовки в Великобритании для противодействия угрозе со стороны россии. Впервые за последние 15 лет боеголовки будут расположены на базе RAF Lakenheath, что вызвано растущей эскалацией со стороны москвы, сообщает The Telegraph.

В 2008 году США вывели ядерные ракеты из Великобритании, считая, что угроза холодной войны от москвы уменьшилась. Однако сейчас, учитывая предупреждения о "подготовке к войне с россией" для стран НАТО, США планируют разместить ядерные боеголовки на базе RAF Lakenheath в Саффолке.

Договоры на закупку для нового объекта подтверждают намерения расположения ядерных боеголовок, которые втрое превышают мощность бомбы Хиросима. На прошлой неделе адмирал Роб Бауэр из НАТО призвал граждан готовиться к "тотальной войне с россией" в течение следующих 20 лет, что потребует кардинальных изменений в их жизни.

Генерал сэр Патрик Сандерс продолжал предупреждать, что общественность должна быть готова к борьбе в случае войны с россией, поскольку объемы армии слишком ограничены. Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал этот призыв к созданию гражданской армии в случае войны с россией.

Министр ВМС США Карлос Дель торо призвал Великобританию переоценить размер своих вооруженных сил, а правительство Великобритании защищало расходы на оборону, указывая на их величину в НАТО и Европе.

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