Андрей Коваленко стал руководителем Центра противодействия дезинформации

Зеленский назначил Андрея Коваленко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Источник фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Андрея Коваленко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Указ №29/2024 появился на сайте ОПУ в пятницу, 26 января.

Андрей Коваленко – лейтенант Вооруженных сил Украины. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. А в 2024 году Коваленко стал соведущим нового проекта «О войне», созданном информационным агентством «Укринформ» и Центр противодействия дезинформации.

Напомним, что 20 апреля Владимир Зеленский уволил Полину Лысенко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации.

Исполняющим обязанности руководителя Центра стал Андрей Шаповалов.

Также мы писали, что Кабмин согласовал назначение ряда заместителей главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина и назначил Александра Лашко заместителем Главы Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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