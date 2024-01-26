Президент анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы

Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.

В Украине будет создана Всеукраинская экономическая платформа. Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Так, в пятницу, 26 января, Президент подписал Указ №31/2024 О Всеукраинской экономической платформе «Сделано в Украине». Указ вступает в силу дня опубликования.

З метою забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади і бізнесу для подолання викликів та наслідків, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації і зростання економіки України, заохочення повернення громадян України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії, Президент постановив:

Започаткувати Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні» під патронатом Президента України для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, вітчизняного бізнесу (великого, середнього, малого), громадських об'єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, експертів. Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, обласним державним адміністраціям спільно з громадськими об'єднаннями підприємців, експертами:

представити у двотижневий термін концепцію та структуру функціонування Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні»;

забезпечити протягом місяця початок роботи Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

Также мы писали, что Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам предпринимательства.

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