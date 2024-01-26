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Президент анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи

21:55, 26 січня 2024
Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.
Президент анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи
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В Україні створять Всеукраїнську економічну платформу. Вона має значно полегшити комунікації з підприємцями.

Про це заявив Президента Володимир Зеленський.

Так, у п’ятницю, 26 січня Президент підписав Указ №31/2024 Про Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні». Указ набирає чинності з дня його опублікування.

З метою забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади і бізнесу для подолання викликів та наслідків, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації і зростання економіки України, заохочення повернення громадян України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії, Президент постановив:

  1. Започаткувати Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні» під патронатом Президента України для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, вітчизняного бізнесу (великого, середнього, малого), громадських об'єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, експертів.
  2. Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, обласним державним адміністраціям спільно з громадськими об'єднаннями підприємців, експертами:
  • представити у двотижневий термін концепцію та структуру функціонування Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні»;
  • забезпечити протягом місяця початок роботи Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

Також ми писали, що Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підприємництва.

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