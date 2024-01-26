Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підприємництва

Президент заявив про старт нового механізму комунікації з підприємцями.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про старт заснування нового механізму комунікації з підприємцями.

«Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. «Зроблено в Україні» – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі», - сказав Президент.

За словами Зеленського, Уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи.

«Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями», - зазначив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та українського продукту.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №30/2024

Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

З метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану", згідно із пунктом 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

Утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Визначити, що основними завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

Затвердити персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (додається). Забезпечення діяльності Ради покласти на Офіс Президента України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 січня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 січня 2024 року

№ 30/2024

СКЛАД

Ради з питань підтримки

підприємництва в умовах воєнного стану

БОРОДАТЮК Артем Ігорович – співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою)

ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович – співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою)

ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович – президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою)

КИЦМЕЙ Тарас Володимирович – член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою)

КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович – президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою)

КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович – член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою)

ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

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