Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам предпринимательства

Президент заявил о старте нового механизма коммуникации с предпринимателями.

Источник фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте создания нового механизма коммуникации с предпринимателями.

«Сегодня мы даем старт созданию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И не только с теми, кто наиболее заметен. Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия. «Сделано в Украине» – это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, которые создают рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе», - сказал Президент.

По словам Зеленского, Правительство вместе с Офисом, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы.

«Главная задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями – тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности между правоохранителями и предпринимателями», - отметил Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм – Совет по вопросам предпринимательства – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и украинского продукта.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №30/2024

Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

З метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану", згідно із пунктом 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

Утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Визначити, що основними завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

Затвердити персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (додається). Забезпечення діяльності Ради покласти на Офіс Президента України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 січня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 січня 2024 року

№ 30/2024

СКЛАД

Ради з питань підтримки

підприємництва в умовах воєнного стану

БОРОДАТЮК Артем Ігорович – співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою)

ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович – співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою)

ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович – президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою)

КИЦМЕЙ Тарас Володимирович – член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою)

КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович – президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою)

КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович – член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою)

ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

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