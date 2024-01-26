Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

Президент Евросовета Шарль Мишель отказался от намерения баллотироваться в Европарламент.

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с выборов в Европейский парламент.

Это означает, что он не покинет свой пост досрочно и будет председательствовать на саммитах ЕС до окончания мандата в декабре.

Как сообщает FT, «неожиданное решение» принято за шесть дней до саммита лидеров ЕС, на котором будут обсуждать финансовую помощь Украине.

Ранее мы писали, президент Евросовета Шарль Мишель мог досрочно покинуть пост, ведь заявил, что намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Это могло стать первым случаем, когда действующий глава Евросовета баллотировался на выборах в Европарламент и первым случаем досрочного сложения полномочий председателем Евросовета.

Выборы в Европарламент состоятся в июне, так что если бы Мишеля избрали, он оставил бы пост президента Евросовета в середине июля.

Лидерам ЕС нужно было бы быстро договориться о преемнике на его должность в Совете. Если бы они не пришли к согласию, председательство в Европейском совете временно перешло бы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.