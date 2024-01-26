Шарль Мішель відмовився від участі у виборах до Європарламенту

Президент Євроради Шарль Мішель відмовився від наміру балотуватися в Європарламент.

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту.

Це означає, що він не залишить свою посаду достроково і головуватиме на самітах ЄС до закінчення мандата в грудні.

Як повідомляє FT, «несподіване рішення» ухвалено за шість днів до саміту лідерів ЄС, на якому обговорюватимуть фінансову допомогу Україні.

Раніше ми писали раніше, президент Євроради Шарль Мішель міг достроково залишити посаду, адже заявив, що має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту.

Це могло стати першим випадком, коли чинний голова Євроради балотувався на виборах до Європарламенту і першим випадком дострокового складання повноважень головою Євроради.

Вибори до Європарламенту відбудуться у червні, тож якби Мішеля обрали, він би залишив посаду президента Євроради у середині липня.

Лідерам ЄС треба було би швидко домовитися про наступника на його посаду в Раді. Якби вони не дійшли згоди, головування у Європейській раді тимчасово перейшло би до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

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