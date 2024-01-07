Президент Євроради Шарль Мішель може достроково залишити посаду

Президент Євроради має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту.

Джерело фото: Getty Images

Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту.

Про це він повідомив в інтерв'ю бельгійським ЗМІ, які цитує «Інтерфакс-Україна».

У зв'язку з озвученим рішенням Мішель залишить крісло президента Євроради, не допрацювавши до кінця нинішнього року, коли закінчиться його мандат.

«Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника», - сказав він в інтерв'ю De Standaard, Le Soir і La Libre.

Разом з тим, Мішель не уточнив, яку роль він хоче виконувати в Європейському парламенті. «Я хочу служити там, де можу бути корисним. У мене немає інших амбіцій. Я хочу відігравати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проєкту "Європа-2030". Це потребуватиме реформ», - цитують у ЗМІ його слова.

Зазначається, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідеру країни, яка в той момент головуватиме в Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, в якій крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради ухвалять лідери країн-членів ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.