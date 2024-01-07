У Держприкордонслужбі підтвердили відновлення руху вантажівок через пункт пропуску «Медика-Шегині»

Акція протесту завершилася о 21:00.

Джерело фото: Суспільне Львів

Польські фермери завершили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Як повідомили у ДПСУ, за інформацією отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, акція протесту завершилася о 21:00 (за київським часом) в суботу, 6 січня.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Як ми писали, польські фермери призупиняють блокування пункту пропуску, підписано угоду.

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