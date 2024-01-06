Польські фермери призупиняють блокування пункту пропуску, підписано угоду

Уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині».

Джерело фото: PAP/Darek Delmanowicz

Уряд Польщі домовився з фермерами, які блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині», про призупинення протесту.

Про підписання угоди між міністром сільського господарства й розвитку села Польщі Чеславом Секерським і лідером організації аграріїв повідомила під час брифінгу в Жешуві у суботу, 6 січня, воєвода Підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Гул.

«З моменту підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період, необхідний для реалізації додаткових змін»,- йдеться в угоді між сторонами.

Як пише «polsatnews», міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв . Вимоги включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Нагадаємо, що польські фермери зранку 4 січня відновили блокування прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині». Блокаду призупиняли на час різдвяних свят.

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