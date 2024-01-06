Уряд Польщі домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною – ЗМІ

Угода між протестувальниками та урядом Польщі може бути підписана вже 6 січня.

У суботу, 6 січня, міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у Жешуві має підписати угоду з представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону «Медика — Шегині», передає газета Rzeczpospolita.

Як повідомляє джерело, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання 3 вимог фермерів: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща вже звернулась до Єврокомісії, аби отримати схвалення.

Нагадаємо, що польські фермери зранку 4 січня відновили блокування прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині». Блокаду призупиняли на час різдвяних свят. Організатори стверджували, що якщо вони отримають письмову заяву від прем'єр-міністра про виконання їхніх вимог, то акцію, ймовірно, не відновлюватимуть. Тоді цього не сталося.

Раніше ми писали, що польський європейський комісар із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що в питанні продовження вільної торгівлі з Україною до 2025 року не підтримуватиме новий регламент, якщо він не міститиме обмежень на ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці.

Додамо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що кордон Польщі з Україною не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим - доки його не знімуть.

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