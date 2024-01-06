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Збільшення Україною поставок птиці та цукру до ЄС є загрозою для європейських виробників, — Єврокомісар

08:18, 6 січня 2024
У Єврокомісії вважають за доцільне обмежити квотами імпорт української сільгосппродукції, бо вона створює загрозу сектору ЄС.
Збільшення Україною поставок птиці та цукру до ЄС є загрозою для європейських виробників, — Єврокомісар
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Польський європейський комісар із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що в питанні продовження вільної торгівлі з Україною до 2025 року не підтримуватиме новий регламент, якщо він не міститиме обмежень на ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці. Про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

Войцеховський вимагає, щоб у новому регламенті було збережено захисні застереження і запроваджено кількісні обмеження на імпорт м’яса птиці та цукру з України. Він навіть надіслав листа голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн із цього питання.

«Це моє велике завдання на 2024 рік, щоб новий регламент, якщо він буде виданий, містив досить сильні захисні положення, щоб не повторилася криза надлишку», – сказав єврокомісар Войцеховський.

Він підкреслив, що останнім часом спостерігається значне зростання імпорту м’яса птиці та цукру з України.

«Цей імпорт зростає таким чином, що загрожує конкурентоспроможності сектору ЄС, включно з польським птахівництвом і виробництвом цукру.

Цей надлишок відчувають майже всі країни ЄС, а організації виробників м'яса птиці та цукру скаржаться до Єврокомісії. Тому я вважаю за необхідне обмежити кількісний імпорт цих двох продуктів», — заявив Войцеховський.

Раныше ми писали, що польські перевізники знову заблокували пункт пропуску в Медиці.

Додамо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що кордон Польщі з Україною не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим - доки його не знімуть. 

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