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  1. У світі

Ембарго на експорт українських продуктів до Польщі буде безстроковим, а кордон буде закрито, — міністр сільського господарства Польщі

16:02, 4 січня 2024
Міністр Чеслав Секерський наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками.
Ембарго на експорт українських продуктів до Польщі буде безстроковим, а кордон буде закрито, — міністр сільського господарства Польщі
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Кордон Польщі з Україною не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим - доки його не знімуть. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове - доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС», - процитувало слова Секерського Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі.

Міністр наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

«Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано», - резюмував Секерський.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконуватиме перевізників припинити блокаду кордону з Україною.

Також польські перевізники знову заблокували пункт пропуску в Медиці.

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