Туск переконуватиме перевізників припинити блокаду кордону з Україною

Аргументи будуть краще почуті, коли Польща перестане блокувати кордон, – Туск.

Джерело фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переконуватиме польських перевізників у тому, що блокада українського кордону не є оптимальним методом захисту їхніх інтересів, навіть у нерівних умовах конкуренції з українськими колегами. Про це повідомляє портал wnp.pl.

Туск підкреслив, що його уряд спільно з ним особисто зробить все можливе для ефективного захисту інтересів польських перевізників, навіть якщо блокада кордону виявиться використаною.

Він зауважив, що в контексті загострення бомбардувань та активізації воєнних дій з боку Росії, блокада не сприятиме вирішенню проблеми та проведенню конструктивних переговорів.

Туск підкреслив, що відмова від блокади допоможе йому більш ефективно представляти інтереси польських перевізників. Водночас він зазначив, що розуміє позицію фермерів та перевізників, вказавши на те, що блокада з боку фермерів вже призупинена після інтервенції міністра сільського господарства.

Туск висловив бажання з'ясувати причини, через які деякі фермери вирішили повернутися до блокади кордону, наголошуючи на важливості збереження взаєморозуміння та обговорення питань, що виникають для забезпечення співпраці та уникнення подібних конфліктів у майбутньому.

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