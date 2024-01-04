Туск будет убеждать перевозчиков прекратить блокаду границы с Украиной

Аргументы будут лучше услышаны, когда Польша перестанет блокировать границу, – Туск.

Источник фото: EPA/UPG

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет убеждать польских перевозчиков в том, что блокада украинской границы не является оптимальным методом защиты их интересов, даже в неравных условиях конкуренции с украинскими коллегами. Об этом сообщает портал wnp.pl.

Туск подчеркнул, что его правительство совместно с ним лично сделает все возможное для эффективной защиты интересов польских перевозчиков, даже если блокада границы окажется использованной.

Он отметил, что в контексте обострения бомбардировок и активизации военных действий со стороны России, блокада не будет способствовать решению проблемы и проведению конструктивных переговоров.

Туск подчеркнул, что отказ от блокады поможет ему более эффективно представлять интересы польских перевозчиков. В то же время он отметил, что понимает позицию фермеров и перевозчиков, указав на то, что блокада со стороны фермеров уже приостановлена после интервенции министра сельского хозяйства.

Туск выразил желание выяснить причины, по которым некоторые фермеры решили вернуться к блокаде границы, подчеркивая важность сохранения взаимопонимания и обсуждения возникающих вопросов для обеспечения сотрудничества и избежания подобных конфликтов в будущем.

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