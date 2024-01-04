Укрпочта начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп: правила

Пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях «Укрпочты» украинских городов, кроме временно оккупированных территорий.

С 4 января программа выдачи пенсионерам по пять LED ламп заработала в 23 тыс. населенных пунктах страны. Раньше лампы выдавали только в селах. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Отныне пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях «Укрпочты» украинских городов, кроме временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Правила остаются неизменными: для обмена LED-ламп в отделении, пенсионерам следует иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и активный номер телефона. Обменять дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры могут бесплатно, пока светодиоды есть.

«В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения «Укрпочты» в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп», – рассказали в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.