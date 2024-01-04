Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд проверил правомерность постановления НКРЭКУ о внесении изменений в Правила рынка, предусматривающие вмешательство в свободу договора

Акты НКРЭКУ vs свобода договора как гарантия деятельности субъектов хозяйствования.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Верховный Суд указал на обязанность суда апелляционной инстанции должным образом мотивировать отказ в принятии и исследовании новых доказательств

Решая вопросы принятия и исследования новых доказательств, как и отказ в их принятии, суд апелляционной инстанции обязан мотивировать свое заключение в соответствующем определении или в принятом судебном решении, - ВС.

Верховный Суд высказался о порядке регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, поданном в электронной форме

ГИАМ имеет ограниченные возможности в блокировании автоматической регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ, - Верховный Суд.

  1. В Украине
  2. / Общество

Укрпочта начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп: правила

11:01, 4 января 2024
Пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях «Укрпочты» украинских городов, кроме временно оккупированных территорий.
Укрпочта начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп: правила
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

С 4 января программа выдачи пенсионерам по пять LED ламп заработала в 23 тыс. населенных пунктах страны. Раньше лампы выдавали только в селах. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Отныне пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях «Укрпочты» украинских городов, кроме временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Правила остаются неизменными: для обмена LED-ламп в отделении, пенсионерам следует иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и активный номер телефона. Обменять дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры могут бесплатно, пока светодиоды есть.

«В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения «Укрпочты» в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп», – рассказали в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду