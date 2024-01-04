Укрпошта почала новий етап видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп: правила

Пенсіонери можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у відділеннях «Укрпошти» українських міст, крім тимчасово окупованих територій.

З 4 січня програма видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп запрацювала у 23 тис. населених пунктах країни. Раніше лампи видавали тільки в селах. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«Відтепер пенсіонери можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у відділеннях «Укрпошти» українських міст, крім тимчасово окупованих територій», - йдеться в повідомленні.

Правила залишаються незмінними: для обміну LED-ламп у відділенні, пенсіонерам слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обміняти додаткові енергоощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, поки світлодіоди є в наявності.

«Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень «Укрпошти» протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп», - розповіли в пресслужбі.

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