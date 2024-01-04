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  1. В Україні

Україна не має «плану Б», оскільки переконана в «плані А», – Кулеба

10:04, 4 січня 2024
В України немає «плану Б» за припинення допомоги зброєю від Заходу.
Україна не має «плану Б», оскільки переконана в «плані А», – Кулеба
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про активну роботу України з гарантування подальшої військової підтримки від західних країн, висловивши переконаність у важливості «плану А» і відсутності «плану Б» у випадку припинення цієї підтримки. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

На запитання про можливий «план Б» в разі недостатності отримання зброї від західних партнерів, Кулеба зауважив: «У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А"». Він наголосив, що Україна завжди буде використовувати наявні ресурси для своєї захисту.

Міністр підкреслив, що отримана допомога від західних країн є інвестицією у захист НАТО і сприяє захисту благополуччя громадян США. Він також висловив переконаність, що «теоретична перемога» росії в Україні може спонукати інших лідерів світу наслідувати дії росії, що вимагатиме від США величезних зусиль.

Зазначивши небезпеку такої ситуації, Кулеба відзначив, що навіть за високу ціну сьогоднішньої допомоги, ціна можливих наслідків в майбутньому без неї буде значно вищою. Він закликав переглянути ставлення до ситуації та підкреслив важливість «плану А» та його реалізації.

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