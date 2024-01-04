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  1. В Украине

У Украины нет «плана Б», поскольку убеждена в «плане А», – Кулеба

10:04, 4 января 2024
У Украины нет «плана Б» при прекращении помощи оружием от Запада.
У Украины нет «плана Б», поскольку убеждена в «плане А», – Кулеба
Источник фото: GETTY IMAGES
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об активной работе Украины по обеспечению дальнейшей военной поддержки от западных стран, выразив убежденность в важности «плана А» и отсутствии «плана Б» в случае прекращения этой поддержки. Об этом он сказал в интервью CNN.

На вопрос о возможном «плане Б» в случае недостаточности получения оружия от западных партнеров, Кулеба заметил: «У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А"». Он отметил, что Украина всегда будет использовать имеющиеся ресурсы для своей защиты.

Министр подчеркнул, что полученная помощь от западных стран является инвестицией в защиту НАТО и способствует защите благополучия граждан США. Он также выразил убежденность, что "теоретическая победа" россии в Украине может побудить других лидеров мира последовать действиям россии, что потребует от США огромных усилий.

Отметив опасность такой ситуации, Кулеба отметил, что даже при высокой цене сегодняшней помощи, цена возможных последствий в будущем без нее будет значительно выше. Он призвал пересмотреть отношение к ситуации и подчеркнул важность «плана А» и его реализации.

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