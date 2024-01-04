Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, с какого момента считается срок обжалования определения следственного судьи

Независимо от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции для лица, содержащегося под стражей, срок обжалования определения следственного судьи исчисляется с момента вручения ему копии судебного решения.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в закон о Кабмине по механизму назначения премьер-министра Украины и министров.

Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

  1. В мире

В Белом доме намекнули, что уже не имеют средств для новой военной поддержки Украины

09:32, 4 января 2024
У США нет "волшебного горшка", из которого можно было бы постоянно оказывать поддержку для Украины, - Кирби.
В Белом доме намекнули, что уже не имеют средств для новой военной поддержки Украины
Источник фото: ЕП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов объявил об отсутствии правительственных средств для новой военной поддержки Украины до получения поддержки от Конгресса США. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать", - заявил Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уже утвердил последний пакет помощи в сфере безопасности для Киева, на который были выделены средства в рамках его полномочий.

"Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности", - добавил Кирби.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия дополнительных средств нет "волшебного горшка", из которого можно было бы обеспечить поддержку для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду