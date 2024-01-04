В Белом доме намекнули, что уже не имеют средств для новой военной поддержки Украины

У США нет "волшебного горшка", из которого можно было бы постоянно оказывать поддержку для Украины, - Кирби.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов объявил об отсутствии правительственных средств для новой военной поддержки Украины до получения поддержки от Конгресса США. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать", - заявил Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уже утвердил последний пакет помощи в сфере безопасности для Киева, на который были выделены средства в рамках его полномочий.

"Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности", - добавил Кирби.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия дополнительных средств нет "волшебного горшка", из которого можно было бы обеспечить поддержку для Украины.

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