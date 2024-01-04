У Білому домі натякнули, що вже не мають коштів для нової військової підтримки України

У США немає «чарівного горщика», з якого можна було б постійно надавати підтримку для України, – Кірбі.

Джерело фото: ЄП

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу для журналістів оголосив про відсутність урядових коштів для нової військової підтримки України до отримання підтримки від Конгресу США. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити», - заявив Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден вже затвердив останній пакет допомоги у сфері безпеки для Києва, на який були виділені кошти в рамках його повноважень.

«Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу», – додав Кірбі.

Він підкреслив, що у разі відсутності додаткових коштів немає «чарівного горщика», з якого можна було б забезпечити підтримку для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.