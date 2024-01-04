Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

  1. В Україні

Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію

09:19, 4 січня 2024
У закритому режимі протягом трьох днів Комітет Ради з оборони та розвідки має опрацювати законопроекту про мобілізацію.
Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію
Джерело фото: ukranews
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У четвер, 4 січня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки оголосив про початок розгляду законопроекту, що стосується рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. Цей законопроект під номером 10378 пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України з метою удосконалення регулювання окремих питань пов’язаних із мобілізацією, військовим обліком та службою в Збройних Силах. Про це повідомила заступник голови Комітету Ради з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

Вона відзначила, що планується розгляд даного законопроекту на тривалість трьох днів.

Безугла також вказала на те, що обговорення законопроекту буде проходити у закритому режимі в умовах воєнного стану. Це рішення прийнято для забезпечення конфіденційності та відповідності вимогам поточної ситуації в країні.

Раніше заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що Рада не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію, поки не буде врегульовано низку питань.

Також ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Крім того, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Разом з тим, міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду