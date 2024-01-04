Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію

У закритому режимі протягом трьох днів Комітет Ради з оборони та розвідки має опрацювати законопроекту про мобілізацію.

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У четвер, 4 січня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки оголосив про початок розгляду законопроекту, що стосується рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. Цей законопроект під номером 10378 пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України з метою удосконалення регулювання окремих питань пов’язаних із мобілізацією, військовим обліком та службою в Збройних Силах. Про це повідомила заступник голови Комітету Ради з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

Вона відзначила, що планується розгляд даного законопроекту на тривалість трьох днів.

Безугла також вказала на те, що обговорення законопроекту буде проходити у закритому режимі в умовах воєнного стану. Це рішення прийнято для забезпечення конфіденційності та відповідності вимогам поточної ситуації в країні.

Раніше заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що Рада не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію, поки не буде врегульовано низку питань.

Також ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Крім того, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Разом з тим, міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів.

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