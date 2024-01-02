Рада не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію, поки не буде врегульовано низку питань, – Євгенія Кравчук

До внесення законопроєкту на голосування потрібно провести ряд правок, зокрема, врегулювання ризиків корупції.

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Рада не планує включати в порядок денний законопроєкт про мобілізацію у його оригінальному вигляді, зазначила заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона оголосила про намір розробити компромісний варіант, який буде уточнений у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Ми уже розуміємо, що у оргінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватись, прийматись. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія… І цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати більш компромісний варіант, який би дозволив за нього проголосувати в сесійній залі», – сказала Кравчук.

Вона звернула увагу на правки уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також зазначила, що активно вирішують питання, пов'язані з проблемними корупційними нормами, зокрема, тією нормою, «коли воєнкоми самі можуть виносити, кого вносити і кого забирати зі списку».

Раніше ми писали, що законопроект про посилення мобілізації 10378, який зареєстрував на поточному тижні Уряд в особі Міноборони, передбачає зміни у частині підстав звільнення поліцейських та розширення їх обов’язків.

Також Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації: прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників.

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