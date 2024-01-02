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  1. В Україні

СБУ відключила дві вебкамери, які знімали роботу ППО в Києві під час ранкової ракетної атаки

16:46, 2 січня 2024
Одна з камер знаходилась на балконі багатоповерхівки, інша - в одному із житлових комплексів.
СБУ відключила дві вебкамери, які знімали роботу ППО в Києві під час ранкової ракетної атаки
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Служба безпеки встановила адреси і демонтувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня. Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

«Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube», — розповіли в Службі.

Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Встановлено, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

СБУ нагадує про заборону на зйомку та оприлюднення відео- і фотоматеріалів щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Санкція статті 114-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання за такий злочин у виді тюремного строку до 12 років.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень. 

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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