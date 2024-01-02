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Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади

Судді Верховного суду Ізраїлю скасували закон, прийнятий в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими».

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Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади

16:37, 2 січня 2024
Судді Верховного суду Ізраїлю скасували закон, прийнятий в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими».
Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади
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Верховний суд Ізраїлю скасував ключовий компонент спірної судової реформи прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Так, Верховний Суд з невеликою перевагою голосів проголосував за скасування закону, прийнятого в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими». Опоненти «реформи» стверджували, що спроби Нетаньяху скасувати стандарт розумності відкривають двері для корупції та призначення на важливі посади некваліфікованих кадрів.

Закон був першим із запланованої реформи ізраїльської системи правосуддя. 

У рішенні 8 на 7 судді Верховного суду скасували закон через «серйозну та безпрецедентну шкоду основному характеру Держави Ізраїль як демократичної країни».

Як зазначає Politico, судді також постановили з «рахунком» 12 на 3, що вони мають повноваження скасовувати так звані «Основні закони», основні законодавчі акти, які служать свого роду конституцією Ізраїлю.

Міністр юстиції Ярів Левін, соратник Нетаньяху та архітектор судової реформи, розкритикував рішення суду, заявивши, що воно демонструє «протилежність духу єдності, необхідного сьогодні для успіху наших солдатів на фронті».

Постанова «не збентежить нас», — сказав Левін, не вказавши, чи спробує уряд відновити його план у короткостроковій перспективі. «Оскільки кампанії тривають на різних фронтах, ми продовжуватимемо діяти стримано та відповідально», — сказав він.

Нагадаємо, 4 березня, в Тель-Авіві відбувся великий мітинг, в якому взяли участь близько 160 тисяч осіб. Протестувальники виступали проти закону, який обмежував повноваження Верховного Суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої влади, водночас надаючи законодавцям вирішальні повноваження щодо призначення суддів.

Прихильники цього кроку стверджували, що Верховний суд потрібно утримати від надмірної політизації. Водночас, критики вважали, що це послабить суд, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці та погіршить відносини із західними союзниками.

Автор: Наталя Мамченко 

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