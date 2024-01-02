Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади

Судді Верховного суду Ізраїлю скасували закон, прийнятий в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими».

Порядок фінансового моніторингу РЕРів оновлено, – Нацбанк

2 січня набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу стосовно політично значущих осіб – РЕР.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

  1. У світі
  2. / В Україні

Обстріл України обійшовся рф в близько $620 млн, – Forbes

21:28, 2 січня 2024
На основі даних командування Повітряних сил ЗСУ були виведені розрахунки витрат росіян на масовани обстріл України.
Обстріл України обійшовся рф в близько $620 млн, – Forbes
Джерело фото: slovoidilo
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

За даними Forbes, російська федерація витратила близько $620 млн на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня. Розрахунки цієї вартості ґрунтуються на інформації військового командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, ворожі сили вночі та ранком використали 99 засобів повітряних нападів, включаючи різні типи ракет і ударних безпілотників (БпЛА). Атака розпочалася з ударних БпЛА "Shahed-136/131", усі 35 таких апаратів були знищені. Пізніше, стратегічна авіація ворога у вигляді бомбардувальників Ту-95МС випустила не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Також зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. Ворожі сили також здійснили атаку ракетами "Калібр" з моря та із півночі 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Літаки тактичної авіації Су-35 використали чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про знищення українськими захисниками 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes зробив оцінку їхньої вартості приблизно у $620 млн, використовуючи такі оцінки: ракета Х-101 - $13 млн, "Калібр" - $6,5 млн, "Іскандер" - $3 млн, "Онікс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" - $0,3 млн, Х-55 - $2 млн, Х-555 - $4 млн, Х-47 "Кинджал" - $15 млн, Shahed-136 - $50 000.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова