Обстріл України обійшовся рф в близько $620 млн, – Forbes

На основі даних командування Повітряних сил ЗСУ були виведені розрахунки витрат росіян на масовани обстріл України.

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За даними Forbes, російська федерація витратила близько $620 млн на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня. Розрахунки цієї вартості ґрунтуються на інформації військового командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, ворожі сили вночі та ранком використали 99 засобів повітряних нападів, включаючи різні типи ракет і ударних безпілотників (БпЛА). Атака розпочалася з ударних БпЛА "Shahed-136/131", усі 35 таких апаратів були знищені. Пізніше, стратегічна авіація ворога у вигляді бомбардувальників Ту-95МС випустила не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Також зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. Ворожі сили також здійснили атаку ракетами "Калібр" з моря та із півночі 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Літаки тактичної авіації Су-35 використали чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про знищення українськими захисниками 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes зробив оцінку їхньої вартості приблизно у $620 млн, використовуючи такі оцінки: ракета Х-101 - $13 млн, "Калібр" - $6,5 млн, "Іскандер" - $3 млн, "Онікс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" - $0,3 млн, Х-55 - $2 млн, Х-555 - $4 млн, Х-47 "Кинджал" - $15 млн, Shahed-136 - $50 000.

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