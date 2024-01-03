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Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

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Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

07:44, 3 січня 2024
НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.
Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу
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Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

Так, Національний банк уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Йдеться про зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ № 107.

Вони набули чинності 2 січня.

Так, до змін у п. 5-3 Додатку 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу було визначено, що вимоги, визначені в пунктах 5-1, 5-2 Додатка 1, не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.

Тобто, на них не поширювалися вимоги, відповідно до яких:

5-1 – Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.

5-2 – Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Тепер же на вказаних у п. 5-3 клієнтів не будуть поширюватися лише вимоги пункту 5-2.

Крім того, умови п. 5-3 поширено на юридичних осіб та ФОПів.

«Фінальна» версія п. 5-3 буде виглядати так.

Вимоги, визначені в пункті 5-2 додатка 1 до Положення, не поширюються на клієнтів – юридичних осіб та ФОП, а також фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.

Крім того, у Додатку 20 «Індикатори підозрілості фінансових операцій» в п. 30-1, який називає таким індикатором перевищення більш ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, уточнено, що йдеться саме про клієнта – фізичну особу. При цьому цей індикатор не поширюється на клієнтів, визначених у пункті 5-3 додатка 1 до цього Положення.

Тобто, він не поширюється на клієнтів – юридичних осіб та ФОП, а також фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.

Також додано новий індикатор (п. 30-3), який звучить так:

«Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», основний масив змін до нормативно-правових актів стосується питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб – РЕР.

Автор: Наталя Мамченко

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