У Львові ділки намагалися переправити за кордон ухилянта під виглядом волонтера

Таку послугу вони оцінили у 4 600 доларів.

У Львові викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, вони, за попередньою змовою, пообіцяли незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка через держкордон України.

Для цього сприяли внесенню даних про нього до системи «Шлях» в якості волонтера від благодійного фонду. Останнє надавало йому право безперешкодного перетину кордону. Після чого чоловіки обіцяли також забезпечити безпосереднє перевезення свого «клієнта» через кордон.

Ціна такої послуги становила 4 600 доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.