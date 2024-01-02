Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний суд Ізраїлю скасував скандальну судову реформу уряду Нетаньяху, яка обмежувала повноваження судової влади

Судді Верховного суду Ізраїлю скасували закон, прийнятий в липні 2023 року, який забороняв суддям скасовувати урядові рішення, які вони вважають «необґрунтованими».

Порядок фінансового моніторингу РЕРів оновлено, – Нацбанк

2 січня набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу стосовно політично значущих осіб – РЕР.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

  1. В Україні

У Львові ділки намагалися переправити за кордон ухилянта під виглядом волонтера

23:00, 2 січня 2024
Таку послугу вони оцінили у 4 600 доларів.
У Львові ділки намагалися переправити за кордон ухилянта під виглядом волонтера
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Львові викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

За даними слідства, вони, за попередньою змовою, пообіцяли незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка через держкордон України.

Для цього сприяли внесенню даних про нього до системи «Шлях» в якості волонтера від благодійного фонду. Останнє надавало йому право безперешкодного перетину кордону. Після чого чоловіки обіцяли також забезпечити безпосереднє перевезення свого «клієнта» через кордон.

Ціна такої послуги становила 4 600 доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду