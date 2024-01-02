Во Львове дельцы пытались переправить за границу уклониста под видом волонтера

Такую услугу они оценили в 4600 долларов.

Во Львове разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям в незаконной переправке лиц через государственную границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, они, по предварительному сговору, пообещали незаконно переправить военнообязанного мужчину через госграницу Украины.

Для этого способствовали внесению данных о нем в систему «Шлях» в качестве волонтера от благотворительного фонда. Последнее предоставляло ему право беспрепятственного пересечения границы. После чего мужчины обещали также обеспечить непосредственную перевозку своего «клиента» через границу.

Цена такой услуги составила 4600 долларов США.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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