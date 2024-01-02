Залужный: Сбитые с помощью Patriot 10 вражеских «Кинжалов» – это рекорд

Главнокомандующий ВСУ призвал партнеров предоставить больше систем ПВО и боеприпасов к ним.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что сегодня Воздушные Силы сбили 10 из 10 вражеских ракет «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot и это рекорд.

«Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы ПВО Patriot. Это рекорд. Если ракеты поразят цель, то последствия будут катастрофическими», - говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.

Валерий Залужный выразил благодарность партнерам за предоставленные системы противовоздушной обороны.

«Благодарю партнеров за ПВО. Нет никаких оснований полагать, что враг здесь остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

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