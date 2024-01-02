Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины

Министр иностранных дел подчеркнул важность предоставления Украине дополнительных систем ПВО и ракет дальнего радиуса.

Утром 2 января Украина пережила очередную террористическую атаку рф по мирным городам. Больше всего пострадали Киев и Харьков. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетные обстрелы и выделил 5 важных шагов, которых ждет от западных партнеров.

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди были ранены и убиты, среди них - дети", - написал он в соцсети.

Страны Запада, по его мнению, в настоящее время могут предпринять пять ответных шагов на террор рф:

ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;

предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Кулеба отметил, что в кремле должно понять, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

Также мы писали, что больше 40 пострадавших в Харькове из-за обстрела.

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